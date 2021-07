Toulouse Espace Job Haute-Garonne, Toulouse Feràmia Espace Job Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

#### En partenariat avec Music’Halle Feràmia veut créer une musique qui change selon l’endroit depuis lequel on l’écoute, le bout par lequel on la prend. Dans un même morceau, à un refrain entraînant sur rythmique électro-dance succède un passage bruitiste improvisé, qui dérive ensuite vers un thème latin sur une base polyrythmique. Feràmia cherche un juste milieu entre accessibilité et expérimentation. Chant Louis Pezet / Saxophones ténor & soprano Hugo Collin / Trompette & bugle Ludovic Schmidt / Basse Aurelio Espinoza / Batterie Simon Flouret **Entrée libre** dans la limite des places disponibles Culture Espace Job 105 Route de Blagnac, 31200 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

