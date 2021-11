Feràmia + Anouck Salle de concert Le Noctambule – MJC, 4 décembre 2021, Albi.

Feràmia + Anouck

Salle de concert Le Noctambule – MJC, le samedi 4 décembre à 20:30

Concert de Feràmia + Anouck Anouck au Noctambule [Albi]. Soirée de présentation du nouvel EP de Feràmia, « The beast is coming », sorti le 19 novembre 2021. Feràmia [Trans-rock bestiale] La bête sauvage Feràmia a poussé ses premiers mugissements en 2016 à Toulouse, où elle s’est dressée sur ses cinq pattes faites d’une basse, d’une batterie, d’un saxophone, d’une trompette, et d’une voix. Quelque part entre the Doors et the Comet is coming, la transe-rock bestiale de Feràmia met une rythmique obsessive et obsédée au service d’un chant incantatoire qui tient les corps en haleine, et vient nous raconter ses histoires d’amour ratées, ses angoisses chimériques et sa colère refoulée. Les cris de la créature se répètent et résonnent alors jusqu’au vertige, puis se métamorphosent, d’une mélodie plaintive au paroxysme d’un riff acéré. Accompagné par les dispositifs « Music in Tarn » (piloté par l’ADDA du Tarn) et « Sur mesure » (le Metronum, Music’halle), Feràmia publie un deuxième EP en novembre 2021, The Beast is Coming. Anouck [Chants traditionnels et polyphonies] Anouck rassemble les chanteuses toulousaines Sarah Brault, Laure Guiraud, Claire Lenoël et Audrey Peral dans unprojet intégralement vocal. Réunies autour de leur passion pour les chants traditionnels et les polyphonies, elles revisitent des chants issus de différents pays d’Europe et d’Asie. Par la recherche de nouvelles harmonies et couleurs, Anouck porte ces chants sans âge en leur donnant des interprétations inventives.

Trans-rock + polyphonies du monde

Salle de concert Le Noctambule – MJC 13 rue de la République, 81000 Albi Albi Le Clos Tarn



