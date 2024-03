Fentlinenn noz Ti ar Vro Kemper Quimper, mardi 19 mars 2024.

Fentlinenn noz Soirée jeux en ligne en breton Mardi 19 mars, 20h00 Ti ar Vro Kemper Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-19T20:00:00+01:00 – 2024-03-19T22:00:00+01:00

Fin : 2024-03-19T20:00:00+01:00 – 2024-03-19T22:00:00+01:00

Ti ar Vro Kemper et Mignoned ar brezhoneg vous proposent une soirée spéciale jeux en ligne en breton.

L’événement se passera à Ti ar Vro Kemper mais aussi dans les autres Ti ar Vro (Bro Leon et Bro Gwened ; Yezhoù ha sevenadur) ainsi que chez vous en même temps.

Pour résumer : une soirée jeux en ligne vivante en breton avec Tornoz, plaisir garanti !

Venez seul ou faîtes équipe avec vos amis pour jouer ensemble.

Vous n’avez pas besoin de vous occuper des détails techniques ni d’être compétent en jeux vidéo. Vous n’avez qu’à venir avec votre ordinateur portable ou avec votre téléphone le mardi 19 mars 2024, à 20h, à Ti ar Vro Kemper.

Vous avez envie de venir jouer mais vous n’avez pas d’ordinateur portable ni de téléphone ? Dans ce cas prenez contact avec Ti ar Vro Kemper.

Vous avez envie de jouer mais vous êtes un peu trop loin des Ti ar Vro participants ? Pas de soucis, vous pouvez participer en ligne via Twitch ! Utilisez le lien https://www.twitch.tv/tornoz à 20h pour jouer avec nous.

ET À QUOI ALLONS-NOUS JOUER ? D’abord à un jeu de repérage sur la géographie en Bretagne sur Tornoz, et après ? Place à la créativité ! Un jeu de dessins appelé Skribbl.io (une sorte de Pictionary… mais en ligne bien-sûr !).

Contact et infos pratiques : Ti ar Vro Kemper, 3 Esplanade Famille Gabaï 29000 Quimper | 02 98 90 70 43 | clelia@tiarvro-kemper.bzh

