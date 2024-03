« Fentlinenn Noz » – Soirée jeux-vidéos en ligne en breton : Geoguessr + Skribbl.io Maison de l’Économie Mellac, mardi 19 mars 2024.

« Fentlinenn Noz » – Soirée jeux vidéos en ligne en breton Mardi 19 mars, 20h00 Maison de l'Économie gratuit, sur inscription

Nous jouerons ensemble en ligne avec des équipes des autres Ti ar vro ou chez eux. La soirée jeux en ligne sera animée en breton par Tornoz. Venez seul ou faites équipe avec vos amis pour jouer ensemble ! Vous n’avez pas besoin de vous occuper des détails techniques ni d’être compétent en jeux vidéo. Vous n’avez qu’à venir avec votre ordinateur portable ou avec votre téléphone ou nous vous prêterons ce qu’il faut pour participer à la soirée.

Vous avez envie de jouer mais vous êtes trop loin des Ti ar Vro participants, vous pouvez participer en ligne via Twitch.

Utilisez le lien https://www.twitch.tv/tornoz à 20 heures pour jouer avec nous.

À quoi allons nous jouer ? Tornoz va d’abord nous proposer un jeu de repérage géographique sur la Bretagne avec « Geoguessr ».

Ensuite, place à la créativité avec le jeu de dessin « Skribbl.io » (une sorte de Pictionary… mais en ligne bien sûr!).

Maison de l'Économie Kervidanou 3, 34 rue Ferdinand Buisson, 29300 Mellac Mellac 29300 Finistère Bretagne

