FÊNO, le Festival de l’Excellence Normande organisé par la Région Normandie, aura lieu du 10 au 12 septembre 2021 au Parc des Expositions de Rouen ! Plus de 300 exposants vous donnent rendez-vous en octobre pour vous faire vivre une expérience unique, au coeur des talents et des fiertés normandes ! Gastronomie, artisanat, culture, innovation : trois jours de démonstrations, d’animations, de rencontres, de ventes directes et de spectacles… Le rendez-vous du « made in Normandie » !

Entrée libre et parking gratuit / De 10h à 21h, vendredi et samedi / De 10h à 20h, dimanche

Parc des expositions de Rouen 46, avenue des Canadiens, Le Grand-Quevilly Le Grand-Quevilly Seine-Maritime



