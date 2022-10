FÊNO, 3ème édition Caen, 21 octobre 2022, Caen.

2022-10-21 – 2022-10-23

Soucieuse d’affirmer l’identité normande et de la faire rayonner, la Région a conçu un événement inédit, populaire et festif : FÊNO, le festival de l’excellence normande.

Son objectif : donner à voir aux Normands que leur région invente, crée, réalise des projets et produits d’excellence et les diffuse à travers le monde entier. L’idée est d’inviter les Normands à découvrir ces multiples talents et richesses pour qu’ils en soient fiers et en deviennent les premiers prescripteurs.

Au total plus de 350 exposants, 500 intervenants, artistes et ambassadeurs ont répondu à l’invitation de la Région dans les domaines variés où brille l’excellence de la Normandie : transport, agroalimentaire, énergie, développement durable, monnaie et langue normandes, artisanat d’art et entreprises du patrimoine vivant, mode, cosmétique, numérique, édition, tourisme, recherche, agriculture, pêche, médecine, aéronautique, équin, sport, culture, nautisme, enseignement.

Résultat, trois jours de démonstrations, d’animations, d’échanges, de spectacles, de contacts, de convivialité, de vente directe de produits, de gastronomie : un véritable festival du « made in Normandie » et une expérience unique pour les 25 000 visiteurs comme pour les exposants !

Au total, ce sont 6 espaces thématiques qui seront à découvrir :

À toutes jambes : Cap sur la mobilité et l’industrie du futur : aéronautique, énergies, start up, maritime, logistique, transports, automobile, sports

Cœurs battants : Lumière sur les sites touristiques, la culture, les loisirs : spectacle vivant, patrimoine, édition, cinéma, musique…

Deux mains : Les savoir-faire ancestraux côtoient l’innovation dernier cri : métiers d’art, cosmétique, mode, travail des matières (verre, métal, lin, pierre, bois…), santé, bien-être, formation

L’eau à la bouche : Toute la gastronomie et l’agro-alimentaire normands sur un plateau : produits du terroir (fruits de mer, produits laitiers, confiseries …), grands chefs, restauration, bars, brasseries

Grains de beauté : L’espace de la terre, de la mer et de la nature : agriculture, espaces naturels, ressources marines, économie sociale et solidaire, ferme et écurie grandeur nature…

Fêno boutique : Des pépites normandes dans la mode, l’artisanat, la décoration.

Informations pratiques

Du vendredi 21 au dimanche 23 octobre 2022

De 10h à 22h, vendredi et samedi

De 10h à 19h, dimanche

Parc des expositions de Caen

Entrée libre et parking gratuit

