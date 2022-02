FENIX TOULOUSE HANDBALL – WINTERTHUR Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse Haute-Garonne 8 EUR 8 12 Le FENIX s’est qualifié pour la 2nde année consécutive en European League.

En 2020, les joueurs toulousains ont dû faire sans public, mais cette année ils vous attendent nombreux pour profiter de ces belles fêtes face à des très bonnes équipes européennes ! Phase de groupes. EHF European League. Le FENIX s’est qualifié pour la 2nde année consécutive en European League.

