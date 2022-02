Fénix – Format A5 TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Fénix – Format A5 TNT – Terrain Neutre Théâtre, 2 mars 2022, Nantes. Fénix – Format A5

du mercredi 2 mars au mercredi 30 mars à TNT – Terrain Neutre Théâtre

Fénix est un petit cheval de manège, il tourne en rond et s’ennuie. La nuit tombée, il s’imagine s’envoler vers de nouvelles contrées. Mais la guerre s’invite à la rêverie. Elle détruit tout sur son passage. Fénix renaîtra-t-il de ses cendres, comme l’oiseau du même nom, pour se tourner vers de nouveaux horizons ? C’est une petite histoire particulière dans la grande Histoire. Un souvenir raconté, conté, d’une génération à une autre. Forme poétique et intimiste, elle invite le public à une rencontre chaleureuse à la manière du théâtre de salon.

Tarif plein à 8 € • Tarif groupe à 6 €

Fénix est un petit cheval de manège, il tourne en rond, s’ennuie et rêve de s’envoler vers de nouvelles contrées. Mais la guerre s’invite à la rêverie. Elle détruit tout sur son passage. TNT – Terrain Neutre Théâtre 11 allée de la maison rouge 44000 Nantes Nantes Centre Ville Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-02T15:00:00 2022-03-02T15:30:00;2022-03-02T16:00:00 2022-03-02T16:30:00;2022-03-09T15:00:00 2022-03-09T15:30:00;2022-03-09T16:00:00 2022-03-09T16:30:00;2022-03-16T15:00:00 2022-03-16T15:30:00;2022-03-16T16:00:00 2022-03-16T16:30:00;2022-03-23T15:00:00 2022-03-23T15:30:00;2022-03-23T16:00:00 2022-03-23T16:30:00;2022-03-30T15:00:00 2022-03-30T15:30:00;2022-03-30T16:00:00 2022-03-30T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu TNT - Terrain Neutre Théâtre Adresse 11 allée de la maison rouge 44000 Nantes Ville Nantes lieuville TNT - Terrain Neutre Théâtre Nantes Departement Loire-Atlantique

TNT - Terrain Neutre Théâtre Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Fénix – Format A5 TNT – Terrain Neutre Théâtre 2022-03-02 was last modified: by Fénix – Format A5 TNT – Terrain Neutre Théâtre TNT - Terrain Neutre Théâtre 2 mars 2022 Nantes TNT - Terrain Neutre Théâtre Nantes

Nantes Loire-Atlantique