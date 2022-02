Fénix – Format A5 – Cie Diabolo Menthe TNT – Terrain Neutre Théâtre, 16 mars 2022, Nantes.

Fénix est un petit cheval de manège, il tourne en rond et s’ennuie. La nuit tombée, il s’imagine s’envoler vers de nouvelles contrées. Mais la guerre s’invite à la rêverie. Elle détruit tout sur son passage. Fénix renaîtra-t-il de ses cendres, comme l’oiseau du même nom, pour se tourner vers de nouveaux horizons ? C’est une petite histoire particulière dans la grande Histoire. Un souvenir raconté, conté, d’une génération à une autre. Forme poétique et intimiste, elle invite le public à une rencontre chaleureuse à la manière du théâtre de salon. Spectacle écrit et interprété par Anne MerceronRegard extérieur de Stéphanie ZanlorenziCréation sonore de Xavier GuillauminCréation lumière de Lucien Yakoubsohn. Public : à partir de 6 ans Durée : 30 min.

