Téléthon 2023 : Parcours marcheurs, vélo route, rando quad et 4×4 Fenioux, 9 décembre 2023, Fenioux.

Fenioux,Deux-Sèvres

Parcours marcheurs le 9 Décembre

(Marche accompagnée environ 9km)

Départ 10H00 précises salle des fêtes

De Fenioux

Contact : Mme RELET 06.70.37.56.77

Rando Quad et 4×4 le 9 Décembre

RDV 7h30 à la Girardière de Fenioux

Contact : Brilloux Aurélien (Quad Moto) 06.83.97.55.56

Lecheviller Thierry (4×4) 06.63.13.84.32

Vente Tickets Kilomètres par les élèves du canton.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . .

Fenioux 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Walking route on December 9

(Accompanied walk approx. 9km)

Departure 10H00 sharp from salle des fêtes

De Fenioux

Contact: Mme RELET 06.70.37.56.77

Quad and 4×4 ride on December 9

RDV 7:30 am at La Girardière de Fenioux

Contact: Brilloux Aurélien (Quad Moto) 06.83.97.55.56

Lecheviller Thierry (4×4) 06.63.13.84.32

Kilometer ticket sales by local schoolchildren

Ruta a pie del 9 de diciembre

(Paseo acompañado de unos 9 km)

Salida a las 10H00 en punto del ayuntamiento del pueblo

Fenioux

Contacto: Sra. RELET 06.70.37.56.77

Paseo en quad y 4×4 el 9 de diciembre

RDV 7h30 en la Girardière de Fenioux

Contacto: Brilloux Aurélien (Quad Moto) 06.83.97.55.56

Lecheviller Thierry (4×4) 06.63.13.84.32

Venta de entradas kilométricas por los escolares locales

Wanderstrecke am 9. Dezember

(Begleitete Wanderung ca. 9km)

Start pünktlich 10H00 Salle des fêtes

Von Fenioux

Kontakt: Frau RELET 06.70.37.56.77

Quad- und 4×4-Wanderung am 9. Dezember

Treffpunkt 7:30 Uhr in La Girardière in Fenioux

Kontakt: Brilloux Aurélien (Quad Moto) 06.83.97.55.56

Lecheviller Thierry (4×4) 06.63.13.84.32

Verkauf von Kilometer-Tickets durch die Schüler des Kantons

