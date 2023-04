Bal folk Salle des fêtes, 15 avril 2023, Fenioux.

Un bal folk avec les groupes Accord à Quatre et Accord ‘Hier est organisé le samedi 15 avril 2023 à la salle des fêtes de Fenioux à partir de 21h.

Contact : 0684713552

Tarif : 8€.

2023-04-15 à ; fin : 2023-04-15 . EUR.

Salle des fêtes

Fenioux 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



A folk ball with the groups Accord à Quatre and Accord ‘Hier is organized on Saturday, April 15, 2023 at the village hall of Fenioux from 21h.

Contact : 0684713552

Price : 8?

Se organiza un baile folclórico con los grupos Accord à Quatre y Accord ‘Hier el sábado 15 de abril de 2023 en la sala del pueblo de Fenioux a partir de las 21h.

Contacto: 0684713552

Precio: 8?

Ein Bal Folk mit den Gruppen Accord à Quatre und Accord ‘Hier wird am Samstag, den 15. April 2023 im Festsaal von Fenioux ab 21 Uhr veranstaltet.

Kontakt: 0684713552

Preis: 8?

Mise à jour le 2023-03-22 par CC Val de Gâtine