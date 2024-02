Feng-Shui & Géobiologie Pujols, vendredi 16 février 2024.

Feng-Shui & Géobiologie Pujols Gironde

Ce stage pratique conduit par Olivier KLETT, s’adresse aux personnes qui souhaitent harmoniser elles-mêmes leurs lieux de vie (habitat et lieu de travail). Présentation des fondamentaux des 2 approches et leurs intérêts respectifs. Observation de la circulation de l’énergie vitale Chi dans l’environnement, jusque dans la maison, influence des formes, des matières et des couleurs pour l’harmoniser selon l’art du Feng Shui de la forme. Puis détection des phénomènes perturbateurs, cosmo-telluriques (failles, cours d’eau..), électromagnétiques, présences et entités, pour les corriger par une Géobiologie énergétique .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-16 09:00:00

fin : 2024-02-18

Centre des Sources,

Pujols 33350 Gironde Nouvelle-Aquitaine contact@centredessources33.fr

