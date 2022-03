“Fenêtres sur cour !” Projections lumineuses de Jean-Luc Pennetier, dit JLÜk, Musée réattu Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

“Fenêtres sur cour !” Projections lumineuses de Jean-Luc Pennetier, dit JLÜk, Musée réattu, 14 mai 2022, Arles. “Fenêtres sur cour !” Projections lumineuses de Jean-Luc Pennetier, dit JLÜk,

Musée réattu, le samedi 14 mai à 21:00

**” Fenêtres sur cour ! “** ————————— ### Projections lumineuses de Jean-Luc Pennetier, dit JLÜk. Ces compositions lumineuses et sonores spécialement réalisées pour la Nuit européenne des musées par Jean-Luc Pennetier, collaborateur du célèbre Groupe F viendront révéler la théâtralité de la cour du Grand Prieuré, en jouant sur la diversité des points de vues offerts par cette architecture toute en balcons et loggias.

Entrée libre

“Fenêtres sur cour !” Projections lumineuses de Jean-Luc Pennetier, dit JLÜk, collaborateur du célèbre Groupe F Musée réattu 10 rue du Grand Prieuré,13200, Arles Arles Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T21:00:00 2022-05-14T23:45:00

Détails Catégories d’évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Musée réattu Adresse 10 rue du Grand Prieuré,13200, Arles Ville Arles lieuville Musée réattu Arles Departement Bouches-du-Rhône

Musée réattu Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/

“Fenêtres sur cour !” Projections lumineuses de Jean-Luc Pennetier, dit JLÜk, Musée réattu 2022-05-14 was last modified: by “Fenêtres sur cour !” Projections lumineuses de Jean-Luc Pennetier, dit JLÜk, Musée réattu Musée réattu 14 mai 2022 Arles Musée Réattu Arles

Arles Bouches-du-Rhône