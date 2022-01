Fenêtres qui parlent : Rencontre artistes-habitants Maison Folie Wazemmes, 22 février 2022, Lille.

Fenêtres qui parlent : Rencontre artistes-habitants

Maison Folie Wazemmes, le mardi 22 février à 18:00

Apportez une photo de vos fenêtres, garage… et leurs mesures. Prenez date, l’exposition des œuvres commence le 7 mai. Rencontre organisée par l’association les Artzémois avec le soutien de la maison Folie de Wazemmes. Pour plus d’informations : [lesfenetresdewazemmes@gmail.com](mailto:lesfenetresdewazemmes@gmail.com), 06 63 82 30 55. ### Les Fenêtres qui parlent, c’est quoi ? **21ème édition des Fenêtres qui parlent** **du 7 mai au 5 juin 2022** Utiliser sa fenêtre pour dire, montrer, faire savoir est une pratique culturelle des villes du Nord. Les personnes qui viennent d’ailleurs nous font parfois part de cette particularité qui nous semble si familière pour nous, gens du Nord. Durant 4 semaines et 5 week-ends, les artistes s’emparent de plus de 2000 fenêtres, frontières de l’espace privé et de l’espace public. Les rues deviennent des espaces à vivre collectivement… Avec la complicité des habitants, les artistes se prêtent au jeu de la confrontation de leurs œuvres au regard des passants. Ils bouleversent le quotidien. Pendant cette période, les associations, les artistes et les habitants vous convient à partager des moments insolites à l’occasion de nombreux temps forts. Manifestations sonores, spectacles vivants et créations in situ rythmeront cet événement 2022. Bonnes promenades !

Gratuit

Artistes venez présenter vos œuvres, habitant·e·s venez découvrir les artistes !

Maison Folie Wazemmes 70 rue des Sarrazins, Lille Lille Wazemmes Nord



