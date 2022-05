Fenêtres qui parlent : journée festive dans les quartiers Pont-de-Bois et Hôtel-de-Ville Quartiers Pont-de-Bois et Hôtel-de-Ville Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Fenêtres qui parlent : journée festive dans les quartiers Pont-de-Bois et Hôtel-de-Ville
Quartiers Pont-de-Bois et Hôtel-de-Ville, le vendredi 20 mai 2022 à 16h30, Villeneuve-d'Ascq.

Quartiers Pont-de-Bois et Hôtel-de-Ville, le vendredi 20 mai à 16:30

**Vendredi 20 mai 2020 à 16h30, en musique avec le groupe “Trio Zababoum Brésil”, découvez les oeuvres collectives réalisées dans les quartiers !** **Programme :** * Vernissage/déambulation au départ devant l’école élémentaire Bossuet. * En fin de déambulation, le collectif arts de la rue “Les Interrupteurs” proposera une installation artistico-écologique. * Un pot culturel de la fraternité clôturera la journée au Centre Social, moment festif et familial ouvert aux habitants du quartier.

Entrée libre

Quartiers Pont-de-Bois et Hôtel-de-Ville 59650 Villeneuve d'Ascq

2022-05-20T16:30:00 2022-05-20T18:30:00

