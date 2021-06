FENÊTRES OUVERTES #2 Brest Métropole, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Brest.

du vendredi 9 juillet au vendredi 17 septembre à Brest Métropole

**FENÊTRES OUVERTES #2** ———————— Programmation artistique et culturelle de votre été brestois inter-quartiers ! Des concerts, des spectacles et des surprises en bas de chez vous, de 18h00 à 21h00, les vendredis à Kerourien (09 et 16/07), Queliverzan (23 et 30/07), Pontanezen (20 et 27/08) et Penn ar Creac’h (17/09). _Programmation complète et renseignements à retrouver :_ [theatredugrain.com](https://www.theatredugrain.com/FENETRES-OUVERTES-2021-Kerourien-Pontanezen-Queliverzan-Penn-ar-Creach.html) Fb : FENÊTRES OUVERTES #2

Entrée libre et gratuite, tout public

Programmation artistique et culturelle inter-quartiers brestois

Brest Métropole brest Brest Finistère



