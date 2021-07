Bourg Bourg Bourg, Gironde Fenêtres avec Vue 2021 sur… Bourg Bourg Catégories d’évènement: Bourg

Gironde

Fenêtres avec Vue 2021 sur… Bourg, 15 octobre 2021, Bourg. Fenêtres avec Vue 2021 sur… 2021-10-15 – 2021-12-19

Bourg Gironde Bourg Les équipes du Musée et de la Bibliothèque vous ont concocté une programmation aux petits oignons sur le thème des enfantillages : – Vendredi 15 octobre à 20h30 à la Citadelle… Facéties !

PROJECTION SURPRISE à partir de 3 ans.

Sur inscription : 05.57.68.20.26 – Parc de la Citadelle d’octobre à décembre… Arrêt sur Images

EXPOSITION de Philippe CASTEX, photographe.

Vernissage 17 octobre à 11h30. – … Des Doudous et des Livres !

ANIMATION 0 – 3 ans à la Bibliothèque.

12-19 octobre à 10h. Promenons-nous dans les bois !

9-16 novembre à 10h. Loup y es-tu !

Sur inscription : 05.57.68.20.26 – Samedi 4 décembre à 20h30 à la Citadelle de Bourg… Ô

SPECTACLE à partir de 4 ans : Cie LA VOLUBILE

Farce marionnettique pour animaux burlesques

Sur réservation : 05.57.68.20.26 – Dimanche 19 décembre

Marché traditionnel et de Noël.

