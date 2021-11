Ornans Ornans 25290, Ornans Fenêtre sur Ornans Ornans Ornans Catégories d’évènement: 25290

La ville d'Ornans organise un concours de créateurs : laissez votre créativité s'exprimer autour du thème "Fenêtre sur Ornans". Pour cette année, les œuvres sonores ne sont pas acceptées. Vous avez jusqu'au 10 décembre pour déposer vos œuvres et la participation se fait par inscription. Bulletin d'inscription et règlement disponibles sur le site internet de la Ville d'Ornans.

