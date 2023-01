Fenêtre sur Monde – Soirée Slam et Francophonie MPAA/Saint-Blaise – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs Paris Catégories d’Évènement: île de France

Le samedi 21 janvier 2023

La MPAA et les slameurs du collectif 129H mettent en place un espace créatif expérimental autour du slam rassemblant des francilien·ne·s en présence et des francophones du monde entier à distance. L’atelier d’écriture slam sera suivi d’une scène ouverte où les participant·e·s qui le souhaitent seront invité·e·s à déclamer leur texte devant un public. Au choix participez à l’atelier, à la scène ouverte ou aux deux ! Fenêtre sur Monde #2 Dans le cadre de la nuit de la lecture, il est l’heure de partager ses créations littéraires et quoi de mieux pour ça que de pratiquer le Slam ? La MPAA/Saint-Blaise et la slameuse RIM du collectif 129h vous invite à participer à cette soirée slam au dispositif atypique ouvert sur le monde entier. Bienvenue dans notre monde Phy-gital ! Des participant·e·s francilien·ne·s seront en présence pour écrire ensemble et partager leurs textes avec des personnes du monde entier. Et oui des francophones seront connectés en direct avec nous pour partager leur texte depuis la Belgique, la Côte d’Ivoire ou encore le Québec ou encore depuis d’autres villes de France. Passionné·e d’écriture et en recherche d’un atelier d’écriture, d’une scène ouverte slam ou les deux ? N’hésitez pas à contacter notre équipe ! Le rendez-vous est divisé en 2 temps : – Atelier écriture de 18h30 à 20h (tarif 8/10€ sur inscription) – Scène ouverte de 20h30 à 22h30 (gratuit sur inscription) MPAA/Saint-Blaise – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs 37/39 rue Saint-Blaise 75020 Paris Contact : https://www.facebook.com/events/6314502681902881/?ref=newsfeed 0146349490 saint-blaise@mpaa.fr https://www.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs https://www.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs https://www.mpaa.fr/programmation/fenetre-monde-0

