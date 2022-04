Fenêtre sur Loire #2 Maison Julien Gracq Mauges-sur-Loire Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Maison Julien Gracq, le jeudi 5 mai à 19:00

Entrée libre, dans la limite des places disponibles, réservation conseillée Réservation : [contact@maisonjuliengracq.fr](mailto:contact@maisonjuliengracq.fr) ou au 0241197355 La Maison Julien Gracq ouvre ses portes à deux nouveaux résidents. Venez découvrir Laure Gauthier, poétesse et Benoît Toqué, ingénieur des mots. Cet échange sera modéré par Gwénaëlle Abolivier, directrice artistique et littéraire de la Maison Julien Gracq.

Maison Julien Gracq 1 rue du grenier à sel, Saint-Florent-le-Vieil, 49410 Mauges-sur-Loire

2022-05-05T19:00:00 2022-05-05T20:30:00

