Maine-et-Loire Dans le cadre de la nuit de la lecture et des premières résidences 2023, une soirée exceptionnelle pour rencontrer Alain Gnaedig et Laure Morali dans le cadre de leur résidence à la Maison Julien Gracq. Soirée modérée par Gwenaëlle Abolivier, autrice associée, directrice artistique et littéraire de la Maison Julien Gracq. Rencontre avec des auteurs en résidence à la Maison Julien Gracq contact@maisonjuliengracq.fr +33 2 41 19 73 55 http://maisonjuliengracq.fr/ Maison Julien Gracq 1 Rue du Grenier à Sel Mauges-sur-Loire

