Médiathèque centre-ville, le vendredi 10 décembre à 18:30

Avec Rany Boechat (chant), Philippe Baden Powell (piano), Sidney Rodrigues (guitare), Frédéric Harranger (percussions). Le Brésil célèbre pour sa bossa-nova compte aussi parmi ses musiciens des compositeurs classiques renommés dont le fameux Heitor Villa Lobos. Rany Boechat, native de Rio, formée à l’école Normale de Musique de Paris et candidate à l’émission « The Voice », dans le même tour de chant choisit de réunir ces deux richesses, classique et populaire brésilien, accompagnée suivant les titres au piano ou à la guitare. Au-delà de 10 min après le début du concert plus aucune entrée ne sera autorisée. Merci de votre compréhension. Depuis le 21 juillet, l’accès aux médiathèques est conditionné à la présentation d’un passe sanitaire complet pour les plus de 17 ans. A compter du 30 septembre, cette mesure s’applique également aux enfants de 12 ans et plus.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Des concerts pour profiter des beautés des traditions musicales du monde. Médiathèque centre-ville 33, rue du gouverneur général Eboué, Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-10T18:30:00 2021-12-10T19:30:00

