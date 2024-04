Fenêtre sur le Monde Le Mexique Maison France Services Gueugnon, vendredi 12 avril 2024.

Diaporama-conférence

présenté par Claudette Dworaczek

Partez à la découverte des mystérieuses cités mexicaines, des pyramides d’un monde

perdu, des cathédrales aux retables d’or et d’argent.

Arpentez des villes coloniales colorées, déambulez dans des marchés au

milieu de centaines de ponchos, visitez les vestiges aztèques et mayas

hantés par l’étrange légende du serpent à plumes Quetzalcóatl.

Des hauts plateaux de Mexico, aux plages du Yucatan, le Mexique est un

mélange de déserts de cactus et de jungles luxuriantes.

Un voyage inoubliable… 2 2 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 20:30:00

fin : 2024-04-12

Maison France Services 47 rue de la convention, salle Lucie Aubrac

Gueugnon 71130 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté ameicag@orange.fr

