Issy-les-Moulineaux Médiathèque centre-ville Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Fenêtre sur le monde : Flamenco kürdili Médiathèque centre-ville Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux

Fenêtre sur le monde : Flamenco kürdili Médiathèque centre-ville, 19 novembre 2021, Issy-les-Moulineaux. Fenêtre sur le monde : Flamenco kürdili

Médiathèque centre-ville, le vendredi 19 novembre à 18:30

Quand la guitare flamenca palabre avec le saz turc, elle retrouve le souvenir du passage des Roms en Anatolie dans leur cheminement vers l’Espagne. Elle fait remonter en elle quelques fragments de musique qui font partie de sa mémoire. Comme deux amis qui ne seraient pas vus pendant des siècles et qui se comprennent comme s’ils s’étaient quittés la veille, ces retrouvailles sont joyeuses, volubiles et complices. Avec François Aria et Rusan Filiztek, guitare. Entrée libre dans la limite des places disponibles. Au-delà de 10 min après le début du concert plus aucune entrée ne sera autorisée. Merci de votre compréhension.

Entrée libre

Des concerts pour profiter des beautés des traditions musicales du monde. Médiathèque centre-ville 33, rue du gouverneur général Eboué, Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-19T18:30:00 2021-11-19T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu Médiathèque centre-ville Adresse 33, rue du gouverneur général Eboué, Issy-les-Moulineaux Ville Issy-les-Moulineaux lieuville Médiathèque centre-ville Issy-les-Moulineaux