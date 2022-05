Fenêtre sur cour(s) Centre culturel Bellegarde Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Fenêtre sur cour(s) Centre culturel Bellegarde, 14 juin 2022, Toulouse. Fenêtre sur cour(s)

du mardi 14 juin au mercredi 15 juin à Centre culturel Bellegarde

Faites des activités ! ———————- Toute l’année, le Centre culturel Bellegarde, ancien hôtel particulier situé à deux pas de la Basilique Saint-Sernin, propose des ateliers d’arts plastiques, de danse, de musique, ouverts à tous et pour tous âges… Des stages sont régulièrement organisés pour expérimenter sur quelques jours d’autres pratiques notamment la création numérique ou explorer un domaine en écho à la programmation culturelle. L’après-midi du 15 juin sera l’occasion de présenter les lieux et les activités en cours, de revenir sur ces moments de partage et de se retrouver pour un temps d’échange convivial avec les participants de l’année. Culture Centre culturel Bellegarde 17 Rue Bellegarde, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-14T14:00:00 2022-06-14T19:59:00;2022-06-15T14:00:00 2022-06-15T19:59:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Centre culturel Bellegarde Adresse 17 Rue Bellegarde, 31000 Toulouse, France Ville Toulouse lieuville Centre culturel Bellegarde Toulouse Departement Haute-Garonne

Centre culturel Bellegarde Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Fenêtre sur cour(s) Centre culturel Bellegarde 2022-06-14 was last modified: by Fenêtre sur cour(s) Centre culturel Bellegarde Centre culturel Bellegarde 14 juin 2022 Centre culturel Bellegarde Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne