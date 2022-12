Fenêtre de l’avent de l’école de musique d’Andlau Andlau Andlau Office de tourisme du pays de Barr Andlau Catégories d’évènement: Andlau

Bas-Rhin Andlau EUR Fenêtre de l’avent de l’école de musique d’Andlau. Spectacle de Noël pour les enfants de MARIKALA. Intervention des élèves de l’école de musique d’Andlau. L’Ecole de Musique d’Andlau organise sa fenêtre de l’Avent !

Au programme, goûter pour petits et grands dès 16h avec animations musicales des élèves de l’école de musique, puis à 17h spectacle de Marikala « C’est quoi Noël »

+33 6 82 10 05 74

