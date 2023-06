VISITE GUIDÉE DE LA CITÉ MÉDIEVALE Fénétrange, 30 juin 2023, Fénétrange.

Fénétrange,Moselle

Dans le cadre du festival de musique, une visite guidée de la cité médiévale est proposée.. Tout public

Dimanche à 14:00:00 ; fin : . 0 EUR.

Fénétrange 57930 Moselle Grand Est



A guided tour of the medieval town is offered as part of the music festival.

Como parte del festival de música, se ofrece una visita guiada por la ciudad medieval.

Im Rahmen des Musikfestivals wird eine geführte Tour durch die mittelalterliche Stadt angeboten.

Mise à jour le 2023-06-26 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD – SITE SARREBOURG