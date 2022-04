Fendre les flots – Minuit Châteaugiron, 9 juillet 2022, Châteaugiron.

Fendre les flots – Minuit Centre d’art les 3 CHA Boulevard Pierre et Julien Gourdel Châteaugiron

2022-07-09 – 2022-09-18 Centre d’art les 3 CHA Boulevard Pierre et Julien Gourdel

Châteaugiron Ille-et-Vilaine

AQUARELLE ET TEXTILE

D’un rêve symbolique, celui d’une vague déferlant sur le monde, est née l’envie de réaliser une aquarelle à l’eau de mer sur une voile de bateau. Comme pour prendre le large vers un ailleurs en forme d’Atlantide.

Accueil de l’artiste dans le cadre du dispositif Contre vents et marées avec le soutien de la Région Bretagne et en collaboration avec a.c.b – art contemporain en Bretagne.

Horaires d’ouverture :

Le mercredi et le vendredi : de 14h à 17h

Le jeudi : de 11h à 13h

Le samedi : de 11h à 13h et de 14h à 18h

Le dimanche : de 11h à 13h et de 14h à 18h

contact.les3cha@ville-chateaugiron.fr

