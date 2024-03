FEMZINE ! Atelier création de fanzine à Paris Librairie Violette & Co Paris, jeudi 7 mars 2024.

Le jeudi 21 mars 2024

de 18h00 à 20h30

Le mercredi 13 mars 2024

de 18h00 à 20h30

Le jeudi 07 mars 2024

de 18h00 à 20h30

.Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans. payant

1 atelier : De 15 à 20 euros

2 ateliers : De 27 à 37 euros.

Venez participer à la création d’un fanzine avec les éditions du Carnet d’Or les 7 et 13 mars prochains à la librairie Violette & co !

Les jeudi 7 mars et le mercredi 13 mars, à la Librairie Violette & co (Paris 11e), on vous propose des ateliers d’écriture et d’illustration autour du récit de l’intime en s’inspirant du livre Intérieurs de Mélissa Bertrand, co-illustré avec sa sœur Roxane Bertrand.

À partir de ces ateliers, nous créerons un fanzine que l’on présentera au grand public le 21 mars à 18h!

Mélissa Bertrand et Jóan Tauveron vous feront alors le découvrir le podcast de la pièce avec la complicité de la Compagnie de l’Archée.

Les ateliers seront menés par l’autrice Mélissa Bertrand et la dessinatrice Ana Mejia Eslava. Ils se dérouleront en non-mixité inclusive (sans hommes cisgenres).

Pour l’atelier d’illustration, du matériel sera mis à disposition.

Les techniques employées seront le collage et le collage redessiné.

Un fanzine sera remis à chaque participant.e.

Librairie Violette & Co 52, rue Jean-Pierre Timbaud 75011

Contact : https://www.helloasso.com/associations/les-editions-du-carnet-d-or/evenements/atelier-femzine-fevrier-mars-2024 contact@leseditionsducarnetdor.com https://www.facebook.com/editionsducarnetdor https://www.facebook.com/editionsducarnetdor leseditionsducarnetdor.cargo.site

Les éditions du Carnet d’Or