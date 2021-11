Paris Les Disquaires île de France, Paris Femur Les Disquaires Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Femur Les Disquaires, 24 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 24 novembre 2021

de 20h à 2h

payant

Concert rap avec Femur suivi d’un set electro pour bouncer jusqu’au bout de la nuit! « Vous aimez le rap qui kick et les histoires de mecs qui tournent en rond dans leur chambre en ressassant leurs projets ratés ? Alors venez vous ambiancer au son de Fémur, rappeur de la Beauce, qui vous fera bouger la tête en lâchant des larmes. En seconde partie de soirée, ses deux acolytes aux têtes de crocodile enflammeront le dancefloor avec un live set electro/pop. Difficile de décrire les influences de ces trois là : ça ne ressemble à rien de ce que vous avez déjà entendu. Concerts -> Électronique Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers Paris 75011 Contact : Les Disquaires 0140219460 jerry@lesdisquaires.com Concerts -> Électronique Musique

Date complète :

2021-11-24T20:00:00+01:00_2021-11-25T02:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Les Disquaires Adresse 6 Rue des Taillandiers Ville Paris lieuville Les Disquaires Paris