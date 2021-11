Paris Cité des sciences et de l'industrie - Auditorium île de France, Paris Femmes : violences subies et droit d’accès aux soins Cité des sciences et de l’industrie – Auditorium Paris Catégories d’évènement: île de France

Journée d’étude organisée par l’association Migrations Santé France à l’occasion de la journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes. Aussi bien dans la sphère publique que privée, en temps de guerre ou de paix, les atteintes aux droits fondamentaux de la femme sont multiples : inégalités, discriminations, violences sous différentes formes (physique, verbale, sexuelle, psychologique, administrative, …etc.) Les mesures de confinement et de distanciation sociale pour faire face à la crise sanitaire de la Covid 19 ont entrainé une recrudescence des violences conjugales et intrafamiliales en France comme ailleurs. En avril 2020, l’ONU a lancé une alerte sur l’augmentation des violences faites aux femmes dans le monde. Ces violences sont à prendre au sens large telles que définies par l’OMS « menace ou utilisation intentionnelle de la force physique ou du pouvoir contre soi-même, contre autrui ou contre un groupe ou une communauté qui entraine ou risque fortement d’entrainer un traumatisme, un décès, des dommages psychologiques, un mal développement ou des privations » (rapport mondial sur la violence et la santé, OMS, octobre 2002 Cette journée d’étude consacrée aux femmes victimes de violences sera l’occasion de : Mieux comprendre l’impact des situations traumatiques sur la santé des femmes et les difficultés qu’elles doivent surmonter en termes d’accès aux soins

Échanger entre professionnel.le.s sur des situations rencontrées pour identifier et répondre de manière adéquate aux différents types de violences

Mener une réflexion sur l’accompagnement et le travail en réseau pour lutter contre les violences et les discriminations dont sont victimes les femmes et jeunes filles.

Cité des sciences et de l'industrie – Auditorium 30 avenue Corentin-Cariou Paris 75019

Contact : Migrations Santé France 0142332474 formation@migrationsante.org

Migrations santé France

