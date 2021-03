Toulouse Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne, Toulouse Femmes victimes de violences conjugales, quel impact sur l’identité ? Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Médiathèque José Cabanis, le vendredi 19 mars à 18:00

Face aux chiffres alarmants concernant les violences conjugales en France et dans le monde, il parait indispensable d’approfondir nos connaissances en la matière afin de développer une prise en charge appropriée. Du fait de la complexité de cette problématique multifactorielle, pouvoir répondre efficacement à une demande de soins psychiques constitue un réel enjeu clinique. Les conséquences sur la santé sont diverses et représentent un réel problème de santé publique. Les femmes victimes de violences conjugales présentent souvent des difficultés lorsqu’il s’agit d’exprimer leurs objectifs personnels ou leurs désirs propres, souvent confondus avec ceux du conjoint, ce qui engendre une perte de repères identitaires. Pour répondre à cet objectif clinique, nous travaillons sur un type de souvenirs dont on sait qu’ils sont essentiels à la construction et au maintien de l’identité : les souvenirs définissant le Soi. Ces souvenirs pourraient-ils devenir une piste thérapeutique ?

L’évènement sera retransmis en ligne en direct

Lien pour s'inscrire : https://attendee.gotowebinar.com/register/5265122893624696075

2021-03-19T18:00:00 2021-03-19T20:00:00

