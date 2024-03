Femmes rurales en mouvement Médiathèque des Pradettes Toulouse, samedi 23 mars 2024.

Femmes rurales en mouvement présentée par la réalisatrice et chercheuse Héloïse Prévost Samedi 23 mars, 14h30 Médiathèque des Pradettes

Une projection de Femmes rurales en mouvement*, présentée par la réalisatrice et chercheuse Héloïse Prévost le** samedi 23 mars à 14h30**.

*Vainqueur du Prix du Jury du 13ème Women’s Worlds (WW) Congress – (congrès international et interdisciplinaire de et sur les femmes) et 11ème Séminaire Fazendo Gênero – Florianópolis, Brésil, 2017 *Mention Spéciale du Jury citoyen au Festival du film recherche « Sciences en Lumière » (événement co-organisé par le CNRS et l’Université de Lorraine) dans son palmarès 2018 *Prix du public: “Meilleur Documentaire indépendant” au 36ème Rencontres du cinéma latino-américain – 2019



Médiathèque des Pradettes 3 avenue de la Dépêche Toulouse Lardenne / Pradettes / Basso-Cambo

Projection Tout public