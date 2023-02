Femmes & pouvoir à La Ste Chapelle Handel, Mozart, Verdi, Donizetti… LA SAINTE CHAPELLE, 14 avril 2023, PARIS.

Venir 30mn avant !!! Les portes ferment 5mn avant le début du concert FEMMES & POUVOIR soprano versus baryton. Handel, Mozart, Verdi, Donizetti, Bizet… Duos d’amour, duos de haine : Régis Mengus, baryton & Fabienne Conrad, soprano. Piano : Jean-François Boyer Régis Mengus Prix du public du Concours International de chant de Vivonne, Premier prix, Prix du public, et Prix spécial Voix Graves au Concours International de Bordeaux, Prix de l’Opéra National de Bordeaux, Opéra de Lausanne, Opéra de Saint-Etienne, Opéra de Reims, Opéra de Rennes, Opéras de Massy, de Montpellier, Opera de Tours, de Marseille, Opéra du Rhin, Opéra de Metz, Deustche Oper de Berlin, Festival de Glyndebourne, Opéra de Paris… Régis Mengus vient de faire une prise de rôle très remarquée dans Werther et fait partie des talents reconnus des scènes françaises et internationales. Sa voix ronde, brillante et son aisance scénique en font un des barytons français incontournables.

LA SAINTE CHAPELLE PARIS 6, BD DU PALAIS Paris

