Besançon Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie Besançon, Doubs « Femmes peintes, femmes peintres » visite guidée Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie Besançon Catégories d’évènement: Besançon

Doubs

« Femmes peintes, femmes peintres » visite guidée Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie, 19 septembre 2021-19 septembre 2021, Besançon. « Femmes peintes, femmes peintres » visite guidée

Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie, le dimanche 19 septembre à 16:30

Dans le cadre en des journées du Matrimoine, suivez une guide-conférencière sur la place des femmes dans la peinture au fil des siècles. L’occasion d’explorer des oeuvres et des histoires encore trop méconnues du musée.

gratuit

Journées du Matrimoine – suivez le guide Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie 1 place de la Révolution 25000 Besançon Besançon Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T16:30:00 2021-09-19T17:30:00

