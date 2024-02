Femmes oubliées Louise Ackermann et Alice Guy, deux exemples d’invisibilisation volontaire La Cité du livre Aix-en-Provence, mardi 19 mars 2024.

Femmes oubliées Louise Ackermann et Alice Guy, deux exemples d’invisibilisation volontaire La Cité du livre Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Conférence animée par Caroline Rainette Auteure, metteure en scène comédienne.

Louise Ackermann (1813‐1890) est une poétesse française remarquée par Victor Hugo et admirée de Tolstoï. Alice Guy (1873‐ 1968), pionnière du cinéma, va propulser la Gaumont dans l’univers du septième art. Si toutes deux ont osé et ont brillamment réussi, elles ont pourtant reçu le même traitement par les historiens un effacement volontaire et systématique de l’histoire littéraire et artistique. .

Début : 2024-03-19 19:00:00

fin : 2024-03-19

La Cité du livre Bistrot de La Manufacture

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

