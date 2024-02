Femmes oubliées Café philo Médiathèque de Habas Habas, samedi 16 mars 2024.

Femmes oubliées Café philo Médiathèque de Habas Habas Landes

Envie de débattre et d’échanger dans une atmosphère sereine et conviviale ? Le professeur de philosophie Christophe Lamoure propose de mettre en lumière quelques femmes philosophes oubliées par l’histoire. Venez découvrir ou redécouvrir ses femmes dont la pensée a marqué leur temps.

Sur réservation.

Début : 2024-03-16 14:30:00

fin : 2024-03-16 16:30:00

Médiathèque de Habas 171 rue centrale

Habas 40290 Landes Nouvelle-Aquitaine mediatheque.habas@orange.fr

