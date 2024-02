Femmes oubliées Balade naturaliste Médiathèque d’Orist Orist, mercredi 22 mai 2024.

Femmes oubliées Balade naturaliste Médiathèque d’Orist Orist Landes

La morphologie, le cycle de la vie, les propriétés des plantes ont inspiré aux humains des mythes, légendes et croyances. Les divinités féminines y ont une place prépondérante, elles sont les garantes et protectrices de la végétation Déméter, déesse du blé et de la fertilité, mais aussi patronne de l’agriculture, Perséphone amenant avec elle le renouveau de la végétation au printemps… Découvrez, lors d’une balade nature, ces liens anciens.

Avec Jeanette Breton, animatrice du CPIE Seignanx Adour.

Départ de la médiathèque d’Orist à 14h15.

Sur réservation. EUR.

Début : 2024-05-22 14:30:00

fin : 2024-05-22 16:00:00

Médiathèque d’Orist 40 allée du fronton

Orist 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine mediaorist@orange.fr

