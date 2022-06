Femmes & Numérique » Osez la Tech ! » Salle Olympe de Gouges, 21 juin 2022, Paris.

Le mardi 21 juin 2022

de 09h30 à 17h00

. gratuit

Le 21 juin, Social Builder vous invite à une journée d’ateliers pratiques pour découvrir les métiers du numérique qui recrutent le plus ! Venez et osez la Tech avec Social Builder et Raphaëlle Duchemin.

Femmes & Numérique, Osez la Tech !

– Vous êtes demandeuses d’emploi ?

– Résidez en Ile-de-France ?

– Et avez une curiosité pour le secteur du digital ?

Rejoignez notre évènement Femmes & Numérique ! Pour découvrir les métiers de la tech, un secteur en plein développement qui offre de nombreuses opportunité d’emploi !

L’association Social Builder vous attend le 21 juin à Paris, un évènement 100% gratuit et ouvert à toutes.

Ne ratez pas cette journée qui vous permettra :

De participer à des ateliers d’initiation aux métiers du numérique (data, code, cybersécurité, UX design)

De découvrir des parcours d’orientation et de reconversion

D’écouter des témoignages et de rencontrer ses femmes aux parcours inspirants

De déconstruire les idées reçues de ces métiers

Pour vous inscrire cliquer sur ce lien : https://inscription.osezlatech.fr/

Salle Olympe de Gouges 15 rue Merlin 75011 Paris

Contact : https://inscription.osezlatech.fr/ ines.isikveren@socialbuilder.org https://www.facebook.com/socialbuilder

