En amont de notre événement annuel qui se déroulera le mardi 8 Novembre au Chapeau Rouge à Quimper, Femmes & Numérique revient avec 4 ateliers d’Avril à Juin afin de vous présenter 4 métiers et employeurs du territoire. _Vous souhaitez vous reconvertir vers les métiers du numérique ? Plusieurs entreprises du territoire recrutent dans ce secteur et plusieurs formations s’offrent à vous à Quimper et les alentours ! Que ce soit dans les métiers du développement, de la data, des Systèmes & Réseaux ou de l’informatique industrielle, nous vous proposons de découvrir le quotidien, l’environnement de travail et les compétences requises pour démarrer une reconversion réussie !_ **DATA – Mardi 28 Avril – 14h/15h30** Découvrez les métiers de la Data avec la société Implcit ! Lors de cet atelier, nous vous proposerons un double témoignage : celui d’Anthony Dréan, Ingénieur Data et Nicolas Thomas, CTO de la société Implcit. Au programme, découverte du fonctionnement d’une startup, des différents métiers de l’entreprise, etc. **Où :** La Cantine Quimper, 2 Rue François Briant de Laubrière, 29000 Quimper Inscription [https://docs.google.com/forms/d/1dN-MlN8B4jm1WC_D6K1cCDGoYWQiRNTC0TCwCzlOasM](https://docs.google.com/forms/d/1dN-MlN8B4jm1WC_D6K1cCDGoYWQiRNTC0TCwCzlOasM) Attention, l’atelier est limité à 15 participant.es ! **CODAGE – Mardi 17 Mai – 9h30/11h30** Le numérique vous intéresse, et vous souhaitez vous initier au codage dans le but de devenir développeur.euse ? Cet atelier est fait pour vous ! Pendant 2h, vous découvrirez le code de manière ludique ! **Où :** ENI Ecole Informatique, 2 Rue Georges Perros, 29000 Quimper **Inscription** [https://docs.google.com/forms/d/1bCEHdQSGJM1j3bsAHp1Zw_6zvvFcgzCmbukExc7AIp8](https://docs.google.com/forms/d/1bCEHdQSGJM1j3bsAHp1Zw_6zvvFcgzCmbukExc7AIp8) Attention, l’atelier est limité à 12 participant.es ! **SYSTÈMES & RÉSEAUX – Vendredi 3 Juin – 10h/12h** Vous souhaitez vous reconvertir dans les Systèmes & Réseaux ? Ou simplement obtenir davantage d’informations sur ces métiers ? Alors nous vous donnons rendez-vous avec la Direction Informatique du Centre Hospitalier de Cornouaille. Cheffe de projet, Responsable Infrastructures, Chargée d’applications, Technicienne Système et Réseaux : Venez à la rencontre des professionnelles qui vous présenterons leur parcours et leur métier. **Où :** Centre Hospitalier de Cornouaille, 14 Av. Yves Thépot, 29000 Quimper **Inscription** [https://docs.google.com/forms/d/1yGBfX9emv6f5yHUelRaZQAXcGbo_j9OJfP8m0h9djn0](https://docs.google.com/forms/d/1yGBfX9emv6f5yHUelRaZQAXcGbo_j9OJfP8m0h9djn0) Attention, l’atelier est limité à 25 participant.es ! **INDUSTRIE 4.0 Mercredi 8 Juin – 9h/12h** L’industrie recrute et propose plusieurs métiers liés au numérique. Pour découvrir un métier, le mieux est de le tester par le geste ! Au programme : Échange autour des métiers de l’industrie de process et des secteurs d’activités. Qu’est-ce que l’automatisation dans l’industrie ? Les équipements présents dans l’industrie et illustration par la visite des ateliers. Présentation des logiciels professionnels sur plateau technique et réalisation d’une simulation simple. **Où :** GRETA, 5 rue Ile de Bréhat, 29000 Quimper **Inscription** [[https://docs.google.com/forms/d/1JbZIvFFAOi7gAdUF3oLpLSgoLsBmFAkARFWHs-GX1X4](https://docs.google.com/forms/d/1JbZIvFFAOi7gAdUF3oLpLSgoLsBmFAkARFWHs-GX1X4)](https://docs.google.com/forms/d/1JbZIvFFAOi7gAdUF3oLpLSgoLsBmFAkARFWHs-GX1X4) Attention, l’atelier est limité à 10 participant.es !

