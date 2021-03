Femmes inspirantes, femmes remarquables Jardin d’Embarthe, 1 mars 2021-1 mars 2021, Toulouse.

Femmes inspirantes, femmes remarquables

du lundi 1 mars au mercredi 31 mars à Jardin d’Embarthe

### Exposition photographique / Une centaine de portraits de femmes toulousaines inspirantes

[**Dans le cadre du Mois de l’Égalité Femmes-Hommes**](https://www.toulouse.fr/web/social/-/femmes-hommes-mois-de-l-egalite)

La déconstruction des stéréotypes et la mixité des métiers sont un enjeu fort de l’égalité femmes-hommes. La Mairie de Toulouse souhaite présenter, au plus grand nombre, des femmes inspirantes, dont le parcours de vie et les choix ouvrent le champ des possibles.

La science, l’industrie, l’artisanat, le sport, la culture…autant de domaines investis par ces femmes, leurs expériences témoignent de grands progrès en matière de rôles sociaux traditionnellement attribués aux femmes et aux hommes. Ces femmes remarquables partagent avec vous le récit passionné de leur vécu et de leurs choix, pour vous encourager à oser et ouvrir vos horizons.

Telle une invitation à la découverte dans les rues et places de Toulouse, l’exposition s’offre aux regards du plus grand nombre devant les jardins et les bâtiments publics du centre-ville.

_Exposition réalisée et conçue par la Mairie de Toulouse_

_//www.youtube.com/embed/3KHhKHaqJWQ_

### Infos pratiques

5 groupes de 108 portraits répartis sur les 5 ensembles de sites suivants :

* Musée des Augustins / Maison de la citoyenneté Centre / Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine / Jardin d’Embarthe

* Lycée Saint-Sernin : rues Arnoult et de la Chaîne / Jardin Cartailhac

* Jardin Royal / Grand-Rond

* Jardin Raymond VI

* Jardin Compans-Caffarelli

Gratuit

Culture

Jardin d’Embarthe 15 Rue d’Embarthe, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-01T00:00:00 2021-03-01T23:59:00;2021-03-02T00:00:00 2021-03-02T23:59:00;2021-03-03T00:00:00 2021-03-03T23:59:00;2021-03-04T00:00:00 2021-03-04T23:59:00;2021-03-05T00:00:00 2021-03-05T23:59:00;2021-03-06T00:00:00 2021-03-06T23:59:00;2021-03-07T00:00:00 2021-03-07T23:59:00;2021-03-08T00:00:00 2021-03-08T23:59:00;2021-03-09T00:00:00 2021-03-09T23:59:00;2021-03-10T00:00:00 2021-03-10T23:59:00;2021-03-11T00:00:00 2021-03-11T23:59:00;2021-03-12T00:00:00 2021-03-12T23:59:00;2021-03-13T00:00:00 2021-03-13T23:59:00;2021-03-14T00:00:00 2021-03-14T23:59:00;2021-03-15T00:00:00 2021-03-15T23:59:00;2021-03-16T00:00:00 2021-03-16T23:59:00;2021-03-17T00:00:00 2021-03-17T23:59:00;2021-03-18T00:00:00 2021-03-18T23:59:00;2021-03-19T00:00:00 2021-03-19T23:59:00;2021-03-20T00:00:00 2021-03-20T23:59:00;2021-03-21T00:00:00 2021-03-21T23:59:00;2021-03-22T00:00:00 2021-03-22T23:59:00;2021-03-23T00:00:00 2021-03-23T23:59:00;2021-03-24T00:00:00 2021-03-24T23:59:00;2021-03-25T00:00:00 2021-03-25T23:59:00;2021-03-26T00:00:00 2021-03-26T23:59:00;2021-03-27T00:00:00 2021-03-27T23:59:00;2021-03-28T00:00:00 2021-03-28T00:59:00;2021-03-29T00:00:00 2021-03-29T23:59:00;2021-03-30T00:00:00 2021-03-30T23:59:00;2021-03-31T00:00:00 2021-03-31T23:59:00