Musée d'art et d'histoire, le samedi 14 mai à 14:00

Certaines, comme Diane de Poitiers et Madame de Pompadour, sont familières à notre mémoire collective. D’autres ont eu un rôle plus discret. Ouvrières ou femmes d’État, toutes ont pu (et sont encore) en mesure de s’inscrire dans l’Histoire. À travers un choix d’œuvres insolites issues des réserves du musée, des Drouais partagent leur ressenti en de vibrants témoignages. Le musée initie en 2022-2024 une trilogie d’accrochages citoyens, suscitant la participation de la population. Le premier volet aborde la thématique des femmes influentes de notre région. Musée d’art et d’histoire 5/7 place du Musée 28100 Dreux Dreux Eure-et-Loir

