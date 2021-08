Femmes H24 Autre lieu, 24 août 2021, Genève.

du mardi 24 août au vendredi 27 août à Autre lieu

Femmes H24 ———- ### Qui sommes-nous ? Nous sommes deux collégiennes de l’École Moser, nous avons 16 et 17 ans. Nous préparons actuellement notre travail de maturité. Étant sensibilisées à la cause des femmes, nous souhaitons explorer la thématique de la perception de la femme dans la société occidentale et son évolution. ### Le projet Notre projet est de réaliser une exposition sur la sexualisation de la femme. L’exposition propose de vivre une journée à travers les yeux d’une femme. Il s’agit d’analyser les différents types de sexualisation ancrés dans notre société, et observer pourquoi la femme est souvent réduite à cette image « d’objet érotique et sensuel ». L’exposition sera composée de courtes séquences vidéo et de photos (réalisées par nos soins). Nous utiliserons également des vielles affiches publicitaire et des objets pour illustrer nos propos. ### But et définition de l’exposition La sexualisation est le fait de donner un caractère sexuel à un comportement ou à quelque chose qui ne l’est pas à la base. Notre but est d’expliquer ce phénomène en montrant des exemples visuels (photos et vidéos) et de se questionner. En aucun cas, nous ne cherchons à dénigrer ou pointer le comportement des hommes, au contraire notre but et de permettre aux visiteurs d’élargir leur vision et leur esprit critique à ce sujet.

gratuit

Femmes H24 est une exposition sur la sexualisation de la femme à la Galerie Cimaise (14 rue du 31 décembre), réalisé dans le cadre d’un travail de maturité.

