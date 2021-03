Paris Siège de l'OIF Paris « Femmes francophones, Femmes résilientes » Siège de l’OIF Paris Catégorie d’évènement: Paris

En 2021, la Secrétaire générale de la Francophonie a souhaité inscrire les célébrations de la Journée internationale de la Francophonie sous le thème « Femmes francophones, Femmes résilientes ». En raison du contexte sanitaire, l’OIF célébrera exceptionnellement la Journée internationale de la Francophonie le vendredi 19 mars 2021, dans un format virtuel, avec une programmation spéciale de la « Francophonie, le direct », enregistrée et diffusée depuis le siège de l’OIF. Cet événement sera organisé autour de la remise du Prix des cinq continents à la lauréate 2020, Béata Umubyeyi Mairesse, pour son roman « Tous tes enfants dispersés » et de la mention spéciale à Paul Kawczak pour son roman « Ténèbre » ; des échanges et témoignages de femmes engagées seront ponctués d’intermèdes artistiques. Les différentes séquences seront diffusées en direct sur la page [Facebook de l’OIF](https://www.facebook.com/OIFrancophonie/). Mots dièses : #LaFrancophonieAvecElles #Mon20mars La Journée internationale de la Francophonie en virtuel depuis le siège de l’OIF Siège de l’OIF 19-21 avenue Bosquet, Paris Paris Paris 7e Arrondissement Paris

