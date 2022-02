Femmes, féminismes et tabous Centre Culturel Irlandais Paris Catégorie d’évènement: Paris

Femmes, féminismes et tabous Centre Culturel Irlandais, 24 mars 2022, Paris. Femmes, féminismes et tabous

Centre Culturel Irlandais, le jeudi 24 mars à 19:30

En amont du Franco-Irish Literary Festival qui se déroulera du 8 au 10 avril à Dublin, le CCI reçoit ce soir trois femmes inspirantes pour parler de féminismes et tabous. Avec la participation d’**Ailbhe Smyth**, universitaire et activiste engagée à l’origine du premier centre d’études féminines d’Irlande, **Emmanuelle Josse**, cocréatrice de la revue des révolutions féministes La Déferlante, **Estelle Benazet Heugenhauser**, auteure et chercheuse franco-autrichienne qui s’intéresse au rapport des femmes à la nourriture. Ensemble, elles aborderont les luttes et débats qui animent nos sociétés irlandaises et françaises. La conversation sera modérée par l’universitaire **Jean-Philippe Imbert**, professeur de littérature comparée et études de la sexualité à Dublin City University.

Entrée libre

En amont du Franco-Irish Literary Festival, le CCI reçoit ce soir trois femmes inspirantes pour parler de féminismes et tabous. Centre Culturel Irlandais 5 rue des irlandais 75005 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-24T19:30:00 2022-03-24T21:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Centre Culturel Irlandais Adresse 5 rue des irlandais 75005 Paris Ville Paris lieuville Centre Culturel Irlandais Paris Departement Paris

Centre Culturel Irlandais Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Femmes, féminismes et tabous Centre Culturel Irlandais 2022-03-24 was last modified: by Femmes, féminismes et tabous Centre Culturel Irlandais Centre Culturel Irlandais 24 mars 2022 Centre Culturel Irlandais Paris Paris

Paris Paris