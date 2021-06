Toulouse Halle aux grains Haute-Garonne, Toulouse Femmes fatales Halle aux grains Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

le vendredi 8 octobre à 20:00

Pour obtenir la tête de Jean-Baptiste, elle déploya une danse incandescente et mortelle. Sous la direction de Fabien Gabel, la figure de Salomé donne le ton à ce programme. Pour évoquer la sulfureuse héroïne biblique, Florent Schmitt et Richard Strauss inventèrent des langages inouïs, qui font briller l’orchestre de mille feux. **Fabien Gabe**l / Direction **Henri-Franck Beaupérin** / Orgue **STRAUSS** L’AMOUR DE DANAÉ, FRAGMENT SYMPHONIQUE **LISZT** FANTAISIE ET FUGUE SUR « AD NOS, AD SALUTAREM UNDAM » **SCHMITT** LA TRAGÉDIE DE SALOMÉ, OP. 50 **STRAUSS** SALOMÉ, « DANSE DES SEPT VOILES », OP. 54 En partenariat avec : – [Toulouse Les Orgues](https://toulouse-les-orgues.org/) Strauss, Liszt, Schmitt Halle aux grains 1 Place Dupuy, 31000 Toulouse Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne

2021-10-08T20:00:00 2021-10-08T22:00:00

