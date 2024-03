Femmes et sports Médiathèque Salim Hatubou Marseille 15e Arrondissement, vendredi 22 mars 2024.

Projection dans le cadre de l’Olympiade Culturelle.

En mars, nous vous proposons des projections mettant en valeur les pratiques sportives féminines et retraçant le portrait de femmes qui ont su s’imposer dans un univers encore si masculin.



Tout public. Sur inscription.



L’Olympiade Culturelle est une programmation artistique et culturelle pluridisciplinaire qui se déploie en amont des Jeux Olympiques et Paralympiques. Jusqu’en juillet 2024 les bibliothèques de Marseille proposent près de 40 rendez-vous permettant d’explorer les liens entre l’art et le sport. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 16:00:00

fin : 2024-03-22

Médiathèque Salim Hatubou 1 rue des Frégates

Marseille 15e Arrondissement 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Femmes et sports Marseille 15e Arrondissement a été mis à jour le 2024-02-28 par Ville de Marseille