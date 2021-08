Nantes Château des ducs de Bretagne Loire-Atlantique, Nantes Femmes et réussite économique : une réalité invisible ? Château des ducs de Bretagne Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Femmes et réussite économique : une réalité invisible ? Château des ducs de Bretagne, 19 septembre 2021, Nantes. Femmes et réussite économique : une réalité invisible ?

Château des ducs de Bretagne, le dimanche 19 septembre à 15:00

Avec la participation de Céline Bessière et Sibylle Gollac, sociologues, autrices de l’ouvrage Le Genre du capital, La Découverte, 2020, et Krystel Gualdé, directrice scientifique du musée d’histoire de Nantes. Modération : Aude Bruneau. Femmes et réussite économique : une réalité invisible ? La contribution des femmes à la réussite économique existe depuis toujours, mais reste encore aujourd’hui souvent invisible. Pourquoi Quels mécanismes enfouis au plus profond des mentalités sont à l’oeuvre derrière ces réalités ?

Réservation conseillée : www.chateaunantes.fr. Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.

Café-débat Château des ducs de Bretagne 4, Place Marc Elder, 44000 Nantes Nantes Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Château des ducs de Bretagne Adresse 4, Place Marc Elder, 44000 Nantes Ville Nantes lieuville Château des ducs de Bretagne Nantes