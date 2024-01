Femmes et héroïnes de l’Histoire oubliée et lointaine Médiathèque Hélène Berr Paris, jeudi 7 mars 2024.

Le jeudi 07 mars 2024

de 19h00 à 20h30

Public enfants adolescents. gratuit

Ou comment faire de la place à d’autres Histoires – des histoires dans lesquelles les personnages principaux ne sont ni homme, ni blanc.

Nous avons appris la conquête des Amériques, le commerce triangulaire,

l’esclavage, la colonisation des îles et des continents. On nous a raconté ces

événements du point de vue des vainqueurs, des colons, des puissants.

Mais que n’avons-nous pas appris ? Que ne nous a-t-on pas

raconté ? Quelles voix n’a-t-on pas entendues ?

Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, nous invitons deux autrices qui nous proposent un point de vue

dissonant sur cette Histoire officielle.

Paula

Anacaona est autrice, traductrice et éditrice. Elle emprunte son nom à la

reine Taïno qui a vu débarqué Christophe Colomb sur l’île d’Ayiti – baptisée

Hispaniola par Colomb, désormais Haïti. Elle s’appelait Anacaona et gouvernait avec son frère sur un territoire de l’île. Elle a accueilli les

Européens, puis elle a mené la résistance quand les nouveaux venus se sont comportés

en envahisseurs. Ce roman, 1492, Anacaona l’insurgée des Caraïbes,

est écrit à la première personne, c’est Anacaona qui nous raconte l’histoire

telle que vécue par les autochtones.

Isis Labeau-Caberia

est autrice et chercheuse indépendante. La prophétie

des soeurs-serpents est un roman teinté de

fantastique où l’on explore la colonisation de la Martinique, entre le 17e

et le 21e siècle, du point de vue des Kalinagos,

des Africains déportés en esclavage et des Européens arrivés là bon gré mal

gré. Quatre jeunes héroïnes vont éprouver leur sororité pour faire face aux

violences inhérentes à la colonisation. C’est un premier roman et une grande

réussite pour donner à lire une autre version de l’histoire de la Martinique.

Laissez-vous porter vers d’autres rivages par des voix féminines

intemporelles et venez redécouvrir un morceau d’Histoire avec nous.

Entrée libre

Médiathèque Hélène Berr 70 rue de Picpus 75012 Paris

Eric Garault (Anacaona) – Isis Labeau-Caberia Photos portraits de Paula Anacaona et Isis Labeau-Caberia