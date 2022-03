Femmes et discrimination raciale Espace Diversités Laïcité Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Femmes et discrimination raciale

Espace Diversités Laïcité, le lundi 21 mars

Espace Diversités Laïcité, le lundi 21 mars à 16:30

Le lundi 21 mars, à l’occasion du mois de l’égalité femmes-hommes et de la journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale, la Mission égalité diversités de la Mairie de Toulouse vous invite à l’évènement « Femmes et discrimination raciale ». Il aura lieu à l’Espace diversités laïcité et sera organisé en trois temps : À partir de 16h30 : Vernissage de l’exposition « Migrations au Féminin ». De 17h30 à 19h30 : Table ronde – débats « Femmes et discrimination raciale : comprendre et agir », avec Nacira Guénif-Souilamas, Rokhaya Diallo, Ya-Han Chuang et Rachel Kéké. De 20h30 à 22h00 : Projection du documentaire « Trop noire pour être Française » d’Isabelle Boni-Claverie, suivie d’un temps d’échanges avec la réalisatrice (en visioconférence). Un temps convivial est prévu à la suite de la table ronde, au cours duquel la librairie Au Bonheur des Dames proposera un ensemble d’ouvrages liés à la thématique, dont les livres des intervenantes. La table ronde sera enregistrée et retransmise en direct sur la chaîne YouTube de l’Espace diversités laïcité : [https://www.youtube.com/channel/UCWY1QyI-5w6Ezktr3z3XxYw](https://www.youtube.com/channel/UCWY1QyI-5w6Ezktr3z3XxYw)

Entrée libre, sans réservation

Espace Diversités Laïcité 38, rue d'aubuisson, 31000 toulouse Toulouse

2022-03-21

